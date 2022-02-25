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Под удар РФ в Черном море попал корабль с российским экипажем

Автор: Александр Мороз

Российские военные подбили молдавский корабль Millenial Spirit недалеко от порта "Южный". Как оказалось, команда состоит из российских граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на молдавское издание Newsmaker.

По данным Морского агентства Молдовы, российский экипаж успел покинуть корабль, на котором после удара вспыхнул пожар. Оборудование и спасательные шлюпки сгорели. Но экипажу удалось спастись в жилетах. Сейчас находящиеся поблизости судна проводят спасательную операцию.

Отметим, Millenial Spirit перевозил химикаты, снаряд в него попал, когда судно находилось в нейтральных водах Черного моря. Оператором является украинская компания.

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что российская сторона подбила румынский корабль в Черном море. Позже, по уточненным данным, оказалось, что судно шло под молдавским флагом.

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