Под удар РФ в Черном море попал корабль с российским экипажем

Российские военные подбили молдавский корабль Millenial Spirit недалеко от порта "Южный". Как оказалось, команда состоит из российских граждан.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на молдавское издание Newsmaker.
По данным Морского агентства Молдовы, российский экипаж успел покинуть корабль, на котором после удара вспыхнул пожар. Оборудование и спасательные шлюпки сгорели. Но экипажу удалось спастись в жилетах. Сейчас находящиеся поблизости судна проводят спасательную операцию.
Отметим, Millenial Spirit перевозил химикаты, снаряд в него попал, когда судно находилось в нейтральных водах Черного моря. Оператором является украинская компания.
Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что российская сторона подбила румынский корабль в Черном море. Позже, по уточненным данным, оказалось, что судно шло под молдавским флагом.