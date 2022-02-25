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Під удар РФ у Чорному морі потрапив корабель з російським екіпажем

Автор: Олександр Мороз

Російські військові підбили молдавський корабель Millenial Spirit недалеко від порту "Південний". Як виявилося, команда складається з російських громадян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на молдавське видання Newsmaker.

За даними морського агентства Молдови, російський екіпаж встиг покинути корабель, на якому після удару спалахнула пожежа. Обладнання та рятувальні шлюпки згоріли. Але екіпажу вдалося покинути врятуватися в жилетах. Зараз судна, що знаходяться поблизу, проводять рятувальну операцію.

Зазначимо, Millenial Spirit перевозив хімікати, снаряд в нього потрапив, коли судно знаходилося в нейтральних водах Чорного моря. Оператором є українська компанія.

Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що російська сторона підбила румунський корабель у Чорному морі. Пізніше, за уточненими даними, виявилося, що судно йшло під молдавським прапором.

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