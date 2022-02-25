ru ua
Пт, 25 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Под удар РФ в Черном море попал корабль с российским экипажем

Новина українською →
Черное море, Пятница 25 февраля 2022 16:55
Под удар РФ в Черном море попал корабль с российским экипажем Фото: корабль "Миллениум Спирит" подбила Россия (vesselfinder.com)
Автор: Александр Мороз

Российские военные подбили молдавский корабль Millenial Spirit недалеко от порта "Южный". Как оказалось, команда состоит из российских граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на молдавское издание Newsmaker.

По данным Морского агентства Молдовы, российский экипаж успел покинуть корабль, на котором после удара вспыхнул пожар. Оборудование и спасательные шлюпки сгорели. Но экипажу удалось спастись в жилетах. Сейчас находящиеся поблизости судна проводят спасательную операцию.

Отметим, Millenial Spirit перевозил химикаты, снаряд в него попал, когда судно находилось в нейтральных водах Черного моря. Оператором является украинская компания.

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что российская сторона подбила румынский корабль в Черном море. Позже, по уточненным данным, оказалось, что судно шло под молдавским флагом.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Черное море Вторжение России в Украину
NEWS
Война России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
Война России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Путь эскалации. Что ждет Украину после нового ультиматума Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Путь эскалации. Что ждет Украину после нового ультиматума Путина