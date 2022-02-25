Під удар РФ у Чорному морі потрапив корабель з російським екіпажем

Російські військові підбили молдавський корабель Millenial Spirit недалеко від порту "Південний". Як виявилося, команда складається з російських громадян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на молдавське видання Newsmaker .

За даними морського агентства Молдови, російський екіпаж встиг покинути корабель, на якому після удару спалахнула пожежа. Обладнання та рятувальні шлюпки згоріли. Але екіпажу вдалося покинути врятуватися в жилетах. Зараз судна, що знаходяться поблизу, проводять рятувальну операцію.

Зазначимо, Millenial Spirit перевозив хімікати, снаряд в нього потрапив, коли судно знаходилося в нейтральних водах Чорного моря. Оператором є українська компанія.