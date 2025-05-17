Удар РФ по автобусу: в ООН назвали його найбільш смертоносним за останні тижні

Сьогодні Росія завдала удару дроном по евакуаційному автобусу в Сумській області. В ООН назвали атаку найбільш смертоносною за останні кілька тижнів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Моніторингової місії ООН з прав людини (HRMMU).
"Оскільки повідомляється про дев'ять убитих мирних жителів, це буде найсмертоносніша атака за останні тижні. Це суворе нагадування про те, що мирні жителі продовжують щодня гинути й отримувати поранення по всій Україні", - сказала Даніель Белл, голова HRMMU.
Наразі представники місії збирають додаткову інформацію щодо інциденту та кількості постраждалих.
Там додали, що якщо інформація підтвердиться, то сьогоднішній удар стане найсмертоноснішою атакою з 24 квітня 2025 року, коли внаслідок атаки в Києві загинуло щонайменше 11 мирних мешканців та 81 отримав поранення.
Водночас в ООН зазначили, що кількість жертв серед мирного населення в травні була дещо нижчою, ніж у квітні.
Нагадаємо, сьогодні вранці російський дрон-камікадзе "Ланцет" влучив у рейсовий автобус, який вивозив мирних мешканців із Білопілля Сумської області.
Унаслідок атаки 9 людей загинули, ще 7 постраждали. Більшість жертв - жінки похилого віку.
Пізніше президент України Володимир Зеленський заявив, що внаслідок атаки було вбито сім'ю з трьох осіб: батька, матері та доньки.
"За попередньою інформацією, росіяни вбили сім'ю: батько, мати і дочка загинули від удару. Мої співчуття рідним і близьким. Усі загиблі - цивільні. І росіяни не могли не розуміти, по якому транспортному засобу завдають цього удару. Це було свідоме вбивство цивільних", - написав він у соцмережах.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.