Удар РФ по автобусу: в ООН назвали його найбільш смертоносним за останні тижні

"Оскільки повідомляється про дев'ять убитих мирних жителів, це буде найсмертоносніша атака за останні тижні. Це суворе нагадування про те, що мирні жителі продовжують щодня гинути й отримувати поранення по всій Україні", - сказала Даніель Белл, голова HRMMU.

Наразі представники місії збирають додаткову інформацію щодо інциденту та кількості постраждалих.

Там додали, що якщо інформація підтвердиться, то сьогоднішній удар стане найсмертоноснішою атакою з 24 квітня 2025 року, коли внаслідок атаки в Києві загинуло щонайменше 11 мирних мешканців та 81 отримав поранення.

Водночас в ООН зазначили, що кількість жертв серед мирного населення в травні була дещо нижчою, ніж у квітні.