Удар РФ по автобусу: в ООН назвали его самым смертоносным за последние недели

"Поскольку сообщается о девяти убитых мирных жителях, это будет самая смертоносная атака за последние недели. Это суровое напоминание о том, что мирные жители продолжают ежедневно гибнуть и получать ранения по всей Украине", - сказала Даниэль Белл, глава HRMMU.

Сейчас представители миссии собирают дополнительную информацию касательно инцидента и количестве пострадавших.

Там добавили, что если информация подтвердится, то сегодняшний удар станет самой смертоносной атакой с 24 апреля 2025 года, когда в результате атаки в Киеве погибло минимум 11 мирных жителей и 81 получил ранения.

При этом в ООН отметили, что число жертв среди мирного население в мае было несколько ниже, чем в апреле.