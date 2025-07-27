Удар РФ по автобусу біля Сум: троє людей загинули, п'ятеро поранені

Атаки РФ на Сумську область

Зазначимо, що армія РФ щодня обстрілює Сумську область і місто Суми, використовуючи дрони, ракети та авіабомби.

Наприклад, вчора ввечері було завдано удару по цивільній інфраструктурі Сумської громади - в Ковпаківському районі міста. В результаті обстрілу троє людей були поранені, їх госпіталізували.

Крім того, сьогодні вдень російські загарбники здійснили чергову атаку по критичній інфраструктурі Сумської області. Через це частина Сумської громади залишилася без світла.

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