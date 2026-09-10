Удар по ТРЦ у Павлограді: вже четверо загиблих та понад 60 поранених

Удар по "Гулліверу"

Місцеві ЗМІ пишуть, що російські окупанти вдарили по торговому центру "Гуллівер" у місті, у будівлі спалахнула пожежа.

"4 людей загинули, понад 60 дістали поранень. Серед поранених троє дітей. Це хлопці 13, 14 і 15 років. Такі трагічні наслідки атаки росіян на Павлоград", - написав Ганжа.

Він розповів, що всі поранені зараз перебувають у лікарні і отримують необхідну допомогу.

Постраждали співробітники ДСНС

Рятувальники повідомили, що внаслідок обстрілу загорівся магазин, торгові павільйони та автомобілі. Крім того, під час ліквідації наслідків удару співробітники ДСНС отримали травми.

Фото: наслідки ворожого удару по Павлограду (ДСНС)

"Під час ліквідації наслідків ворожої атаки травмовані двоє співробітників ДСНС. Їх госпіталізували до лікарні", - йдеться у заяві.

Прокуратура фіксує наслідки

В обласній прокуратурі наголосили, що фіксують наслідки російського удару.

"Попередньо, троє людей загинули, 34 - зазнали поранень, серед них - дитина. Прокурори фіксують наслідки чергового воєнного злочину РФ", - сказано в заяві.

Фото: наслідки ворожого удару по Павлограду (Дніпропетровська облпрокуратура)

За процесуального керівництва Дніпропетровської облпрокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом вчинення воєнного злочину за ст. 438 КК України.

Реакція МВС

Вигівський заявив, що під час розширеної наради у Дніпрі були обговорені питання реагування на такі терористичні удари та захисту цивільних.

"Лише з початку року росіяни завдали по області понад 18 тисяч ударів, переважно це атаки БпЛА. Останнім часом окупанти посилили атаки по продовольчих складах, житлових кварталах, потягах, ТРЦ", - йдеться в його заяві.

Міністр нагадав, що під час наради також обговорювались питання посилення взаємодії, захисту важливих соціальних об'єктів та реагування в осінньо-зимовий період.

Оновлено о 20:02

Президент України Володимир Зеленський відреагував на удар росіян по Павлограду.

"Сьогодні у нашому Павлограді росіяни убили дронами людей, які просто були поруч із торговельними центрами. Станом на зараз відомо, що чотири людини загинули… Мої співчуття рідним і близьким. Більше 60 людей поранені тільки одним цим ударом. Усім надається допомога", - зазначив він.

Глава держави додав, що Україна працює з партнерами, щоб надати захист українцям від російського терору.