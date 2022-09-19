Удар по Путину и деморализация армии РФ: что значит наступление ВСУ в Харьковской области

Один из самых важных результатов харьковской операции то, что украинская армия завладела стратегической инициативой. Это значит, что российское командование теперь не знает, где наши войска нанесут следующий удар.

Об этом говорится в материале РБК-Украина " Украинский блицкриг. Чем армия Путина может ответить на наступление ВСУ ".

"Украина получила возможность навязывать противнику то, где будет следующая битва, с какими целями, какого пространственного размаха. Сейчас он вынужден ожидать удара отовсюду. Такая неопределенность ставит российское командование в ситуацию, когда они не знают, где сосредоточить самые боеспособные силы, резервы и так далее. Они сейчас вынуждены думать не о наступлении, а об обороне", - сказал РБК-Украина эксперт Центра оборонных стратегий, полковник Виктор Кевлюк.

Поражение российских войск на северо-востоке - это еще и серьезный удар по самому Путину. Годами он взращивал перед миром репутацию "большого стратега" c "непобедимой армией". Трудно поддерживать этот имидж, когда твои войска пустились в бега перед Вооруженными силами страны, которую в Кремле считали "несостоявшимся государством", отмечается в материале.

Притом, что в Харьковской области, среди прочего, были части "элитной" 1-й гвардейской танковой армии, которая предназначались для обороны Москвы и противодействия НАТО. После этого деморализация россиян, воюющих на других участках фронта, похоже, неизбежна. То же самое можно сказать и о потенциальных добровольцах, идущих на войну, чтобы подзаработать.

"На левом фланге нашей наступательной операции действовали две бригады территориальной обороны. Эти люди искусно разгромили профессиональную российскую легендарную 4-ю танковую Кантемировскую дивизию. А тем количеством ресурсов, которое противник оставил в Харьковской области, можно вооружить армию небольшого европейского государства, чуть больше Люксембурга", - приводит еще один пример Кевлюк.

Образ "мощи" и "компетентности" культивировался и для внутренней аудитории. Но когда о разгроме оккупантов часами рассуждают даже государственные СМИ, то и не самый смышленый россиянин может заподозрить, что "спецоперация" идет не по плану.

Если говорить о последствиях за пределами России, то ее провал может стать сигналом для тех стран, которые пытаются сохранять нейтралитет или выбрали не ту сторону в войне. Речь, прежде всего, о Китае. После недавней встречи с Си Цзиньпинем в узбекистанском Самарканде Путин сам признал, что у лидера КНР есть "вопросы и обеспокоенность" по поводу кремлевской "спецоперации". То же самое относится и к Лукашенко. Если он не вступил в войну, когда Россия была "на коне", то вряд ли отдаст приказ о вторжении сейчас, когда Путин терпит неудачи.

Тогда как западные союзники Украины, напротив, смогли убедиться, что их помощь дает плоды. Можно предположить, что поставки вооружения от партнеров будут только наращиваться после харьковского блицкрига, отмечается в материале РБК-Украина.