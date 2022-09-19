ua ru
Пн, 19 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Удар по Путіну та деморалізація армії РФ: що означає наступ ЗСУ у Харківській області

Новость на русском →
Україна, Понеділок 19 вересня 2022 11:02
Удар по Путіну та деморалізація армії РФ: що означає наступ ЗСУ у Харківській області Фото: наступ ЗСУ у Харківській області деморалізував армію Росії (Getty Images)
Автор: Уляна Безпалько, Олександр Білоус

Один із найважливіших результатів харківської операції те, що українська армія заволоділа стратегічною ініціативою. Це означає, що російське командування тепер не знає, де наші війська завдадуть наступного удару.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Український бліцкриг. Чим армія Путіна може відповісти на наступ ЗСУ".

"Україна отримала можливість нав'язувати противнику те, де буде наступна битва, з якими цілями, якого просторового розмаху. Зараз він змушений чекати удару звідусіль. Така невизначеність ставить російське командування в ситуацію, коли вони не знають, де зосередити найбоєздатніші сили, резерви і таке інше. далі. Вони зараз змушені думати не про наступ, а про оборону", - сказав експерт Центру оборонних стратегій, полковник Віктор Кевлюк.

Поразка російських військ на північному сході - це ще й серйозний удар по Путіну. Роками він вирощував перед світом репутацію "великого стратега" з "непереможною армією". Важко підтримувати цей імідж, коли твої війська втікали перед Збройними силами країни, яку в Кремлі вважали "державою, що не відбулася", зазначається в матеріалі.

При цьому, що в Харківській області, серед іншого, були частини "елітної" 1-ї гвардійської танкової армії, яка призначалася для оборони Москви та протидії НАТО. Після цього деморалізація росіян, що воюють на інших ділянках фронту, схоже, неминуча. Те саме можна сказати і про потенційних добровольців, які йдуть на війну, щоб підзаробити.

"На лівому фланзі нашої наступальної операції діяли дві бригади територіальної оборони. Ці люди майстерно розгромили професійну російську легендарну 4-ту танкову Кантемирівську дивізію. А тією кількістю ресурсів, яку противник залишив у Харківській області, можна озброїти армію невеликої європейської держави, трохи більше за Люксембург", - Наводить ще один приклад Кевлюк.

Образ "міці" та "компетентності" культивувався і для внутрішньої аудиторії. Але коли про розгром окупантів годинами міркують навіть державні ЗМІ, то й не тямущий росіянин може запідозрити, що "спецоперація" йде не за планом.

Якщо говорити про наслідки за межами Росії, то її провал може стати сигналом для тих країн, які намагаються зберігати нейтралітет чи обрали не той бік у війні. Йдеться передусім про Китай. Після нещодавньої зустрічі з Сі Цзіньпінем в узбекистанському Самарканді Путін сам визнав, що лідер КНР має "питання і стурбованість" з приводу кремлівської "спецоперації". Те саме стосується і Лукашенка. Якщо він не вступив у війну, коли Росія була "на коні", то навряд чи віддасть наказ про вторгнення зараз, коли Путін зазнає невдач.

Тоді як західні союзники України, навпаки, змогли переконатися, що їхня допомога дає плоди. Можна припустити, що постачання озброєння від партнерів лише нарощуватиметься після харківського бліцкригу, наголошується в матеріалі РБК-Україна.

Нагадаємо, за даними британської розвідки , ЗСУ у Харківській області розбили танкову армію, призначену для оборони Москви.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Збройні сили України Харків
NEWS
McDonald’s відновлює роботу в Україні: як та коли почнуть відкриватися ресторани
McDonald’s відновлює роботу в Україні: як та коли почнуть відкриватися ресторани
DAILY
Український бліцкриг. Чим армія Путіна може відповісти на наступ ЗСУ
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Український бліцкриг. Чим армія Путіна може відповісти на наступ ЗСУ