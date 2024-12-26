Удар по пункту управління у Льгові: ЗСУ назвали втрати ворога, більшість - офіцери штабу

Вчора, 25 грудня, внаслідок удару по командному пункту 810 окремої бригади морської піхоти (ОБрМП) Збройних сил Росії у Льгові, могли загинути 18 російських військових, більшість з яких - офіцери штабу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку СтратКом ЗСУ.

Згідно з уточненою інформацією, внаслідок удару будівля, де розміщувалась 810 ОБрМП, частково знищена.

СтратКом ЗСУ додає, що, ймовірно, під час атаки загинув заступник командира бригади та ще 17 військовослужбовців, більшість з яких - офіцери штабу.

Удар по командному пункту у Льгові

Удар по командному пункту 810 окремої бригади морської піхоти було завдано у ніч на 25 грудня. Уражений пункт управління ворог розмістив в покинутій цивільній будівлі в населеному пункті Льгов.

Голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко відзначав, що ворог поніс втрати серед офіцерського складу.

Тимчасовий виконувач обов'язків губернатора Курської області Олександр Хінштейн, своєю чергою, пожалівся на нібито чотирьох загиблих внаслідок удару, а місцеві Telegram-канали скиглили про "важкі наслідки".