Удар по пункту управления во Льгове: ВСУ назвали потери врага, большинство - офицеры штаба
Вчера, 25 декабря, в результате удара по командному пункту 810 отдельной бригады морской пехоты (ОБрМП) Вооруженных сил России во Льгове, могли погибнуть 18 российских военных, большинство из которых - офицеры штаба.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу СтратКом ВСУ.
Согласно уточненной информации, в результате удара здание, где размещалась 810 ОБрМП, частично уничтожено.
СтратКом ВСУ добавляет, что, вероятно, во время атаки погиб заместитель командира бригады и еще 17 военнослужащих, большинство из которых - офицеры штаба.
Удар по командному пункту во Льгове
Удар по командному пункту 810 отдельной бригады морской пехоты был нанесен в ночь на 25 декабря. Пораженный пункт управления враг разместил в заброшенном гражданском здании в населенном пункте Льгов.
Глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко отмечал, что враг понес потери среди офицерского состава.
Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн, в свою очередь, пожаловался на якобы четырех погибших в результате удара, а местные Telegram-каналы ныли о "тяжелых последствиях".
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