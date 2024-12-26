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Удар по пункту управления во Льгове: ВСУ назвали потери врага, большинство - офицеры штаба

Четверг 26 декабря 2024 15:24
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Удар по пункту управления во Льгове: ВСУ назвали потери врага, большинство - офицеры штаба Иллюстративное фото: Генштаб описал ситуацию на фронте (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Вчера, 25 декабря, в результате удара по командному пункту 810 отдельной бригады морской пехоты (ОБрМП) Вооруженных сил России во Льгове, могли погибнуть 18 российских военных, большинство из которых - офицеры штаба.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу СтратКом ВСУ.

Согласно уточненной информации, в результате удара здание, где размещалась 810 ОБрМП, частично уничтожено.

СтратКом ВСУ добавляет, что, вероятно, во время атаки погиб заместитель командира бригады и еще 17 военнослужащих, большинство из которых - офицеры штаба.

Удар по командному пункту во Льгове

Удар по командному пункту 810 отдельной бригады морской пехоты был нанесен в ночь на 25 декабря. Пораженный пункт управления враг разместил в заброшенном гражданском здании в населенном пункте Льгов.

Глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко отмечал, что враг понес потери среди офицерского состава.

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн, в свою очередь, пожаловался на якобы четырех погибших в результате удара, а местные Telegram-каналы ныли о "тяжелых последствиях".

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