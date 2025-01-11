Удар про НПЗ "Танеко" в Татарстані: В ЦПД пояснили важливість об'єкту

"Танеко" є одним із найбільших і найсучасніших НПЗ у РФ, з потужністю переробки понад 16 мільйонів тонн нафти на рік", - пояснив Коваленко.

Він заявив, що завод відіграє ключову роль у забезпеченні паливом російської армії.

"Вибивання НПЗ та нафтобаз напряму впливає на здатність РФ вести інтенсивну війну", - наголосив він.