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Удар про НПЗ "Танеко" в Татарстані: В ЦПД пояснили важливість об'єкту

Фото: в Татарстані вдарили по НПЗ "Танеко" (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

У Татарстані зафіксовано чергове влучання в один із найбільших нафтопереробних заводів Росії - "Танеко". Це вже не перший удар по стратегічному підприємству.

Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його публікацію в Telegram.

"Танеко" є одним із найбільших і найсучасніших НПЗ у РФ, з потужністю переробки понад 16 мільйонів тонн нафти на рік", - пояснив Коваленко.

 

Він заявив, що завод відіграє ключову роль у забезпеченні паливом російської армії.

"Вибивання НПЗ та нафтобаз напряму впливає на здатність РФ вести інтенсивну війну", - наголосив він.

Водночас Коваленко згадав, що минула атака безпілотника на НПЗ весною 2024 року пошкодила установку первинної переробки на заводі.

Нагадаємо, що, за даними РБК-Україна, нічна атака 2 квітня на НПЗ у Татарстані була спільною операцією СБУ та ГУР.

Далекобійний дрон атакував встановлення первинної переробки нафти на НПЗ у Нижньокамську, внаслідок чого так виникла пожежа. Тоді, крім НПЗ у Татарстані також постраждав і завод зі збирання "Шахедів".

Зауважимо, що сьогодні, 11 січня, у Татарстані знову загорівся російський нафтопереробний завод "Танеко".

Інцидент стався в місті Нижньокамськ на тлі загрози атаки БпЛА.

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