Удар по НПЗ "Танеко" в Татарстане: В ЦПД объяснили важность объекта

"Танеко" является одним из крупнейших и самых современных НПЗ в РФ, с мощностью переработки более 16 миллионов тонн нефти в год", - пояснил Коваленко.

Он заявил, что завод играет ключевую роль в обеспечении топливом российской армии.

"Выбивание НПЗ и нефтебаз напрямую влияет на способность РФ вести интенсивную войну", - подчеркнул он.