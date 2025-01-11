Удар по НПЗ "Танеко" в Татарстане: В ЦПД объяснили важность объекта

В Татарстане зафиксировано очередное попадание в один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России - "Танеко". Это уже не первый удар по стратегическому предприятию.
Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его публикацию в Telegram.
"Танеко" является одним из крупнейших и самых современных НПЗ в РФ, с мощностью переработки более 16 миллионов тонн нефти в год", - пояснил Коваленко.
Он заявил, что завод играет ключевую роль в обеспечении топливом российской армии.
"Выбивание НПЗ и нефтебаз напрямую влияет на способность РФ вести интенсивную войну", - подчеркнул он.
В то же время Коваленко вспомнил, что прошлая атака беспилотника на НПЗ весной 2024 года повредила установку первичной переработки на заводе.
Напомним, что, по данным РБК-Украина, ночная атака 2 апреля на НПЗ в Татарстане была совместной операцией СБУ и ГУР.
Дальнобойный дрон атаковал установку первичной переработки нефти на НПЗ в Нижнекамске, в результате чего так возник пожар. Тогда, кроме НПЗ в Татарстане также пострадал и завод по сборке "Шахедов".
Заметим, что сегодня, 11 января, в Татарстане снова загорелся российский нефтеперерабатывающий завод "Танеко".
Инцидент произошел в городе Нижнекамск на фоне угрозы атаки БпЛА.
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