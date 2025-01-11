ua en ru
Сб, 11 січня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Удар про НПЗ "Танеко" в Татарстані: В ЦПД пояснили важливість об'єкту

Україна, Субота 11 січня 2025 17:56
UA EN RU
Удар про НПЗ "Танеко" в Татарстані: В ЦПД пояснили важливість об'єкту Фото: в Татарстані вдарили по НПЗ "Танеко" (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

У Татарстані зафіксовано чергове влучання в один із найбільших нафтопереробних заводів Росії - "Танеко". Це вже не перший удар по стратегічному підприємству.

Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його публікацію в Telegram.

"Танеко" є одним із найбільших і найсучасніших НПЗ у РФ, з потужністю переробки понад 16 мільйонів тонн нафти на рік", - пояснив Коваленко.

Він заявив, що завод відіграє ключову роль у забезпеченні паливом російської армії.

"Вибивання НПЗ та нафтобаз напряму впливає на здатність РФ вести інтенсивну війну", - наголосив він.

Водночас Коваленко згадав, що минула атака безпілотника на НПЗ весною 2024 року пошкодила установку первинної переробки на заводі.

Нагадаємо, що, за даними РБК-Україна, нічна атака 2 квітня на НПЗ у Татарстані була спільною операцією СБУ та ГУР.

Далекобійний дрон атакував встановлення первинної переробки нафти на НПЗ у Нижньокамську, внаслідок чого так виникла пожежа. Тоді, крім НПЗ у Татарстані також постраждав і завод зі збирання "Шахедів".

Зауважимо, що сьогодні, 11 січня, у Татарстані знову загорівся російський нафтопереробний завод "Танеко".

Інцидент стався в місті Нижньокамськ на тлі загрози атаки БпЛА.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна Росії проти України Окупанти
NEWS
СБУ розповіла подробиці про військових КНДР, взятих у полон ЗСУ в Курській області (відео)
СБУ розповіла подробиці про військових КНДР, взятих у полон ЗСУ в Курській області (відео)
DAILY
"На секунду подумав, що мене вбило". Медик "Клаус" про штурми, поранення та "ідеальну" евакуацію
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна "На секунду подумав, що мене вбило". Медик "Клаус" про штурми, поранення та "ідеальну" евакуацію