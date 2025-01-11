Удар по НПЗ "Танеко" в Татарстане: В ЦПД объяснили важность объекта

Фото: в Татарстане ударили по НПЗ "Танеко" (Getty Images)

В Татарстане зафиксировано очередное попадание в один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России - "Танеко". Это уже не первый удар по стратегическому предприятию.

Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его публикацию в Telegram.

"Танеко" является одним из крупнейших и самых современных НПЗ в РФ, с мощностью переработки более 16 миллионов тонн нефти в год", - пояснил Коваленко. Он заявил, что завод играет ключевую роль в обеспечении топливом российской армии. "Выбивание НПЗ и нефтебаз напрямую влияет на способность РФ вести интенсивную войну", - подчеркнул он.