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Удар пришелся на DW. Россия объявила ответ Германии на запрет Russia Today

Автор: Валерия Полищук

Россия в ответ на запрет вещания каналу Russia Today DE объявила об ответных мерах. Удар пришелся по немецкому холдингу Deutche Welle.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД РФ.

Россия прекращает спутниковое и иное вещание телерадиокомпании Deutsche Welle на территории страны.

Также РФ аннулирует аккредитацию всех сотрудников российского бюро германской телерадиокомпании и закрывает корреспондентский пункт.

Кроме того, МИД России инициировал процедуры рассмотрения вопроса о признании Deutsche Welle иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента.

Напомним, Германия приостановила спутниковое вещание немецкоязычного новостного канала Russia Today еще в конце 2021 года из-за отсутствия действующей лицензии.

До этого YouTube заблокировал два немецких канала Russia Today.

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