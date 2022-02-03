Удар припав на DW. Росія оголосила відповідь Німеччині на заборону Russia Today

Росія у відповідь на заборону мовлення каналу Russia Today de оголосила про відповідні заходи. Удар припав по німецькому холдингу Deutche Welle.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС РФ.
Росія припиняє супутникове та інше мовлення телерадіокомпанії Deutsche Welle на території країни.
Також РФ анулює акредитацію всіх співробітників російського бюро німецької телерадіокомпанії і закриває кореспондентський пункт.
Крім того, МЗС Росії ініціював процедури розгляду питання про визнання Deutsche Welle іноземним засобом масової інформації, що виконує функції іноземного агента.
Нагадаємо, Німеччина призупинила супутникове мовлення німецькомовного новинного каналу Russia Today ще наприкінці 2021 року через відсутність діючої ліцензії.
До цього YouTube заблокував два німецькі канали Russia Today.