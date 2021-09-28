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YouTube заблокировал два немецких канала Russia Today

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Млсква, Вторник 28 сентября 2021 23:37
YouTube заблокировал два немецких канала Russia Today Фото: Маргарита Симоньян, главный редактор RT (belta.ry)
Автор: Артур Родивилов

Администрация YouTube заблокировала два канала Russia Today на немецком языке. Главный редактор Маргарита Симньян пригрозила санкциями России против видеохостинга.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ORF.

Российские пропагандистские каналы были удалены из-за нарушения правил о ложной информации про коронавирус.

"RT DE было объявлено предупреждение за загрузку контента, нарушающего наши правила в отношении ложной информации о COVID-19. Это привело к приостановке их прав на публикацию видео. Во время приостановки прав владельцы канала пытались обойти ограничения, используя другой канал; в результате оба канала были закрыты за нарушение условий использования YouTube", - уточнили в Google.

Главная пропагандистка Кремля в Telegram заявила, что в ответ Москва должна закрыть немецкие каналы "из самоуважения".

"Это настоящая медийная война, объявленная государством Германия государству Россия. Очень жду, что родное государство, не откладывая, запретит в России DW и другие немецкие СМИ, а также закроет корпункты ARD и ZDF. Я уже молчу про санкции к самому YouTube", - написала она.

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