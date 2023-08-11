Росіяни атакували столицю "Кинжалами", всі ракети збили, - КМВА

Під час сьогоднішньої повітряної тривоги росіяни атакували Київ ракетами "Кинжал". Всі ворожі цілі вдалося збити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника КМВА Михайла Шаманова в ефірі телеканалу "Київ24".

"Київ був атакований аеробалістичними ракетами типу "Кинжал". Маємо подякувати нашим силам протиповітряної оборони за збиття ракет. Всю інформацію щодо кількості згодом нададуть Повітряні сили", - - розповів Шаманов.

Своєю чергою він додав, що були зафіксовані падіння уламків на території дитячої лікарні в Оболонському районі. Попередньо, постраждалих та руйнувань немає.

Нова ракетна атака росіян по Україні

Нагадаємо, сьогодні в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу. Причиною тому став зліт російського винищувача МіГ-31К, який є потенційним носієм ракет "Кинжал".

Так, у Повітряних силах ЗСУ попередили про ракетну небезпеку. Гучні вибухи лунали у Києві, також про звуки вибухів повідомляли у Хмельницькій та Київській області.

Згодом місцева влада повідомила про падіння уламків на територію однієї з дитячих лікарень столиці в Оболонському районі Києва. Крім того, в цьому районі уламки впали на вулиці Богатирській, де пошкоджений дах приватного будинку.

Також на Оболоні виявили уламок на відкритій місцевості в одному з дачних кооперативів. Постраждалих немає.

Детальніше про сьогоднішню масштабну тривогу в країні читайте в матеріалі РБК-Україна.

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