Атака на Київ: уламки ракет впали у двох районах столиці
Під час сьогоднішньої ракетної атаки Росії на Київ падіння уламків зафіксували у Дніпровському та Оболонському районах міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.
Як повідомляється, в Оболонському районі міста уламки впали на територію дитячої лікарні. Пошкоджень, загорання та потерпілих немає.
Також уламки були зафіксовані в одному з житлових масивів району. Екстрені служби обстежили ситуацію. Наразі загорання ліквідовано. Інформації про потерпілих та травмованих немає.
Ракетна атака РФ на Київ
Нагадаємо, сьогодні в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу.
Повітряні сили повідомили, що зафіксовано пуски ракет Х-47М2 "Кинджал" із МіГ-31К у напрямку Київської області. Незабаром у Києві повідомили про кілька вибухів, працювала ППО.
У Вінницькій та Хмельницькій областях також повідомили про вибухи.
Згодом місцева влада повідомила про падіння уламків на територію однієї з дитячих лікарень столиці в Оболонському районі Києва. Крім того, в цьому районі уламки впали на вулиці Богатирській, де пошкоджений дах приватного будинку.
Детальніше про сьогоднішню масштабну тривогу в країні читайте в матеріалі РБК-Україна.
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