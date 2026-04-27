Удар по Придніпровській ТЕС: названо контр-адмірала, який наказав запустити "Калібри"

13:55 27.04.2026 Пн
Топофіцер РФ за обстріл енергооб’єкта отримав чергове військове звання
aimg Валерій Ульяненко
Удар по Придніпровській ТЕС: названо контр-адмірала, який наказав запустити "Калібри" Фото: СБУ (facebook.com_SecurSerUkraine)

Служба безпеки України заочно оголосила підозру російському контр-адміралу Володимиру Кузьміну. Восени 2022 року він віддав наказ вдарити ракетами "Калібр" по Придніпровській ТЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву СБУ.

Читайте також: Організували удар по найбільшій друкарні в Україні: топофіцерам РФ оголосили підозру

Слідчі зібрали доказову базу на Кузьміна - колишнього командира 30-ї дивізії надводних кораблів Чорноморського флоту РФ. За даними розслідування, у жовтні 2022 року, перебуваючи на посаді командира з’єднання (у званні капітана 1-го рангу), він організував удар по тепловій електростанції на Дніпропетровщині.

Для атаки на українську ТЕС російські війська використали крилаті ракети морського базування "Калібр-НК". Запуск здійснювався з фрегата "Адмірал Макаров", який на той момент перебував в акваторії Чорного моря.

В СБУ зазначають, що головною ціллю ворожої атаки було знеструмлення значної частини прифронтового Дніпра. Окупанти цілеспрямовано намагалися залишити без світла житлову забудову, школи, лікарні та іншу соціальну інфраструктуру міста.

Фото: СБУ оголосила про підозру Володимиру Кузьміну (t.me/SBUkr)

Невдовзі після цього обстрілу цивільного енергооб’єкта російське керівництво заохотило Кузьміна, присвоївши йому чергове військове звання - контр-адмірал.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили Кузьміну про підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини). Наразі тривають комплексні заходи, щоб знайти зловмисника та притягнути його до відповідальності.

Нагадаємо, нещодавно СБУ та Національна поліція нейтралізували терористичну загрозу у двох областях. Двоє школярів за вказівкою російських спецслужб планували вибухи та масові розстріли у навчальних закладах.

Раніше СБУ запобігла теракту в Києві: агент ФСБ із тимчасово окупованої Донеччини готував підрив одного з керівників Федерації роботодавців України за допомогою саморобної бомби.

Зеленський ініціював продовження мобілізації та воєнного стану
