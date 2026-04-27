Удар по Придніпровській ТЕС: названо контр-адмірала, який наказав запустити "Калібри"
Служба безпеки України заочно оголосила підозру російському контр-адміралу Володимиру Кузьміну. Восени 2022 року він віддав наказ вдарити ракетами "Калібр" по Придніпровській ТЕС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву СБУ.
Слідчі зібрали доказову базу на Кузьміна - колишнього командира 30-ї дивізії надводних кораблів Чорноморського флоту РФ. За даними розслідування, у жовтні 2022 року, перебуваючи на посаді командира з’єднання (у званні капітана 1-го рангу), він організував удар по тепловій електростанції на Дніпропетровщині.
Для атаки на українську ТЕС російські війська використали крилаті ракети морського базування "Калібр-НК". Запуск здійснювався з фрегата "Адмірал Макаров", який на той момент перебував в акваторії Чорного моря.
В СБУ зазначають, що головною ціллю ворожої атаки було знеструмлення значної частини прифронтового Дніпра. Окупанти цілеспрямовано намагалися залишити без світла житлову забудову, школи, лікарні та іншу соціальну інфраструктуру міста.
Фото: СБУ оголосила про підозру Володимиру Кузьміну (t.me/SBUkr)
Невдовзі після цього обстрілу цивільного енергооб’єкта російське керівництво заохотило Кузьміна, присвоївши йому чергове військове звання - контр-адмірал.
На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили Кузьміну про підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини). Наразі тривають комплексні заходи, щоб знайти зловмисника та притягнути його до відповідальності.
