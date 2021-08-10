ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

"Удар" предлагает из транша МВФ поддержать предпринимателей, пострадавших от карантина

Новина українською →
Киев, Вторник 10 августа 2021 18:00
"Удар" предлагает из транша МВФ поддержать предпринимателей, пострадавших от карантина Фото: партия "Удар" предлагает из транша МВФ поддержать предпринимателей (imf.org)
Автор: РБК-Украина

Партия "УДАР Виталия Кличко" предостерегает власть от "проедания" безвозвратной финансовой помощи Международного валютного фонда и требует прозрачно распределить эти средства с учетом долгосрочных интересов Украины.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии.

"Власть может поддаться соблазну использовать "подарок" от МВФ для "латания дыр" в бюджете и повышения собственного рейтинга. "УДАР Виталия Кличко" призывает власть поступить мудро и направить эти средства на поддержку и развитие реального сектора экономики. Безвозвратная денежная помощь от МВФ должна быть направлена ​​на мероприятия, которые позволят существенно улучшить благосостояние украинцев не только сегодня", - говорится в заявлении.

В партии считают, что один из лучших вариантов - направить средства МВФ на поддержку малого и среднего бизнеса, предоставив ему доступ к дешевым кредитным ресурсам. Такие инвестиции, по мнению полситсилы, могут создать основу для роста экономики в краткосрочной перспективе.

Также "УДАР Виталия Кличко" считает целесообразным направить помощь от МВФ на завершение реформ, которые являются обязательным условием для продолжения сотрудничества с МВФ по программе stand-by и для вступления Украины в ЕС и НАТО.

"Эффективная власть должна быть дальновидной и планировать развитие государства не на месяц или год, а на десятилетия вперед. Помощь от МВФ должна стать подарком всем украинцам, а не только правительству", - отмечается в заявлении.

Напомним, МВФ 2 августа окончательно утвердил выделение из резервных активов 650 млрд долларов. Из них 2,7 млрд долларов предусмотрены для Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
УДАР МВФ
NEWS
На Донбассе ранили трех украинских военных
На Донбассе ранили трех украинских военных
DAILY
Со щитом или на щите. Как менялась украинская армия за 30 лет Независимости
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Со щитом или на щите. Как менялась украинская армия за 30 лет Независимости