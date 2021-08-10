"Удар" предлагает из транша МВФ поддержать предпринимателей, пострадавших от карантина

"Власть может поддаться соблазну использовать "подарок" от МВФ для "латания дыр" в бюджете и повышения собственного рейтинга. "УДАР Виталия Кличко" призывает власть поступить мудро и направить эти средства на поддержку и развитие реального сектора экономики. Безвозвратная денежная помощь от МВФ должна быть направлена ​​на мероприятия, которые позволят существенно улучшить благосостояние украинцев не только сегодня", - говорится в заявлении.

В партии считают, что один из лучших вариантов - направить средства МВФ на поддержку малого и среднего бизнеса, предоставив ему доступ к дешевым кредитным ресурсам. Такие инвестиции, по мнению полситсилы, могут создать основу для роста экономики в краткосрочной перспективе.

Также "УДАР Виталия Кличко" считает целесообразным направить помощь от МВФ на завершение реформ, которые являются обязательным условием для продолжения сотрудничества с МВФ по программе stand-by и для вступления Украины в ЕС и НАТО.

"Эффективная власть должна быть дальновидной и планировать развитие государства не на месяц или год, а на десятилетия вперед. Помощь от МВФ должна стать подарком всем украинцам, а не только правительству", - отмечается в заявлении.