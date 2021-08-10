ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

"Удар" пропонує з траншу МВФ підтримати підприємців, які постраждали від карантину

Новость на русском →
Київ, Вівторок 10 серпня 2021 18:00
"Удар" пропонує з траншу МВФ підтримати підприємців, які постраждали від карантину Фото: партія "Удар" пропонує з траншу МВФ підтримати підприємців (imf.org)
Автор: РБК-Україна

Партія "УДАР Віталія Кличка" застерігає владу від "проїдання" безповоротної фінансової допомоги Міжнародного валютного фонду та вимагає прозоро розподілити ці кошти з урахуванням довгострокових інтересів України.

Про це йдеться у заяві, опублікованій на сайті партії.

"Влада може піддатися спокусі використати "подарунок" від МВФ для "латання дірок" в бюджеті та підвищення власного рейтингу. "УДАР Віталія Кличка" закликає владу вчинити мудро та спрямувати ці кошти на підтримку та розвиток реального сектору економіки. Безповоротна грошова допомога від МВФ має бути спрямована на заходи, які дозволять суттєво покращити добробут українців не лише сьогодні", - говориться у заяві.

В партії вважають, що один з найкращих варіантів - спрямувати кошти МВФ на підтримку малого та середнього бізнесу, надавши йому доступ до дешевих кредитних ресурсів.Такі інвестиції, на переконання політсили, можуть створити підґрунтя для зростання економіки у короткостроковій перспективі.

Також "УДАР Віталія Кличка" вважає доцільним спрямувати допомогу від МВФ на завершення реформ, які є обов’язковою умовою для продовження співпраці з МВФ за програмою stand-by та для вступу України до ЄС та НАТО.

"Ефективна влада має бути далекоглядною та планувати розвиток держави не на місяць чи рік, а на десятиліття вперед. Допомога від МВФ має стати подарунком усім українцям, а не лише уряду", - зазначається в заяві.

Нагадаємо, МВФ 2 серпня остаточно затвердив виділення з резервних активів 650 млрд доларів. З них 2,7 млрд доларів передбачені для України.

Читайте РБК-Україна в Google News
УДАР МВФ
NEWS
На Донбасі поранили трьох українських військових
На Донбасі поранили трьох українських військових
DAILY
Зі щитом або на щиті. Як змінювалася українська армія за 30 років Незалежності
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Зі щитом або на щиті. Як змінювалася українська армія за 30 років Незалежності