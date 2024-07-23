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Удар по порому РФ у порту "Кавказ": ЗМІ допускають ураження "Конро Трейдер"

Фото: атака дронів на поромне судно в порту Кавказ 23 липня (ілюстративне фото росзмі)
Автор: Ярослава Борзова

У Краснодарському краї безпілотники сьогодні, 23 липня, атакували поромне судно в порту "Кавказ". Під час удару, ймовірно, був уражений залізничний пором "Конро Трейдер".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express.

Зазначається, що серед членів екіпажу порома та співробітників порту, які сьогодні атакував БпЛА, є один загиблий та п'ятеро поранених.

Як нагадують у повідомленні, наприкінці травня було завдано ударів по двох залізничних поромах, що було підтверджено звітом Генштабу, знімками місцевих жителів та з супутників. Єдині два залізничних пороми, які працюють на переправі через Керченську протоку були "Конро Трейдер" та "Авангард"

Вже 21 червня у РФ відрапортували, що ліквідували наслідки української атаки по порому "Авангард". Як виявилось, паром отримав пробоїну у машинному відділені та повністю втратив плавучість. У повідомленні інформують, що лише на підготовку його до буксирування на Керченський судноремонтний завод пішло три тижні.

"Це, до речі, певною мірою піднімає питання, а чи не був це удар протикорабельною ракетою", - йдеться в повідомленні.

Як зауважують у виданні, таким чином єдиним можливим кандидатом, якщо мова йде про ураження саме залізничного порома, залишається "Конро Трейдер".

"Водночас не виключено, що ціллю удару став один з п'яти автомобільних поромів: великі "Лаврентий", "Панагия", "Мария" та менші - "Керченский-2", "Ейск", - зазначають у повідомленні.

Атаки дронів на території РФ

Нагадаємо, у Краснодарському краї безпілотники атакували поромне судно в порту "Кавказ". Повідомлялось, що серед членів екіпажу є загиблі.

Також сьогодні повідомлялось про ймовірну атаку безпілотників на Севастополь, Керч та Джанкой. Там було чутно вибухи.

Напередодні у російському місті Туапсе прогриміло близько 5 вибухів з боку місцевої нафтобази.

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