ua en ru
Вт, 09 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Удар по Полтавській області 8 квітня. Кількість постраждалих зросла, серед них є діти

Полтава, Вівторок 09 квітня 2024 14:13
UA EN RU
Удар по Полтавській області 8 квітня. Кількість постраждалих зросла, серед них є діти Фото: у Полтавській області кількість постраждалих зросла до 16 (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Юрченко

У Полтавській області зросла кількість постраждалих внаслідок удару ворога 8 квітня. Поранення отримали 16 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Полтавської ОВА Філіпа Проніна у Telegram.

За його словами, серед постраждалих є четверо дітей віком від 5 до 11 років. Кілька людей продовжують лікування у медзакладах. Один з постраждалих у важкому стані, декілька травмованих у стані середньої тяжкості.

Загалом через ворожу атаку 9 тисяч споживачі і 120 юридичних абонентів були без світла. Енергетики вже відновили електропостачання, крім будинку, який був пошкоджений.

Удар росіян по Полтавській області

Ввечері 8 квітня у Полтавській громаді пролунали вибухи. В області була оголошена повітряна тривога через загрозу ракетної атаки росіян.

Пізніше голова Полтавської ОВА Філіп Пронін заявив про влучання російських військ у житловий будинок. За його словами, було частково зруйновано покрівлю будівлі, виникла пожежа. Пошкоджено кілька сусідніх будинків.

Додамо, що цієї ночі ворог атакував високовольтну підстанцію у Полтавській області. Там виникла пожежа, ніхто не постраждав, але пошкоджене обладнання.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Полтавська область Війна в Україні Війна Росії проти України
NEWS
Кадрові зміни в ЗСУ. Звільнено командувачів ОК "Південь" та "Захід", - джерела
Кадрові зміни в ЗСУ. Звільнено командувачів ОК "Південь" та "Захід", - джерела
DAILY
Надто близько до кордону. Чому РФ вчепилася в Харків та чи стане Patriot панацеєю від атак
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Надто близько до кордону. Чому РФ вчепилася в Харків та чи стане Patriot панацеєю від атак