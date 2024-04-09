Удар по Полтавській області 8 квітня. Кількість постраждалих зросла, серед них є діти
У Полтавській області зросла кількість постраждалих внаслідок удару ворога 8 квітня. Поранення отримали 16 осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Полтавської ОВА Філіпа Проніна у Telegram.
За його словами, серед постраждалих є четверо дітей віком від 5 до 11 років. Кілька людей продовжують лікування у медзакладах. Один з постраждалих у важкому стані, декілька травмованих у стані середньої тяжкості.
Загалом через ворожу атаку 9 тисяч споживачі і 120 юридичних абонентів були без світла. Енергетики вже відновили електропостачання, крім будинку, який був пошкоджений.
Удар росіян по Полтавській області
Ввечері 8 квітня у Полтавській громаді пролунали вибухи. В області була оголошена повітряна тривога через загрозу ракетної атаки росіян.
Пізніше голова Полтавської ОВА Філіп Пронін заявив про влучання російських військ у житловий будинок. За його словами, було частково зруйновано покрівлю будівлі, виникла пожежа. Пошкоджено кілька сусідніх будинків.
Додамо, що цієї ночі ворог атакував високовольтну підстанцію у Полтавській області. Там виникла пожежа, ніхто не постраждав, але пошкоджене обладнання.
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