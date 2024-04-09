Удар по Полтавській області 8 квітня. Кількість постраждалих зросла, серед них є діти

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Полтавської ОВА Філіпа Проніна у Telegram.

За його словами, серед постраждалих є четверо дітей віком від 5 до 11 років. Кілька людей продовжують лікування у медзакладах. Один з постраждалих у важкому стані, декілька травмованих у стані середньої тяжкості.

Загалом через ворожу атаку 9 тисяч споживачі і 120 юридичних абонентів були без світла. Енергетики вже відновили електропостачання, крім будинку, який був пошкоджений.