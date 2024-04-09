Удар по Полтавской области 8 апреля. Количество пострадавших возросло, среди них есть дети

Фото: в Полтавской области количество пострадавших выросло до 16 (t.me/dsns_telegram)

В Полтавской области возросло количество пострадавших в результате удара врага 8 апреля. Ранения получили 16 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Полтавской ОВА Филипа Пронина в Telegram.

По его словам, среди пострадавших есть четверо детей в возрасте от 5 до 11 лет. Несколько человек продолжают лечение в медучреждениях. Один из пострадавших в тяжелом состоянии, несколько травмированных в состоянии средней тяжести. В общей сложности из-за вражеской атаки 9 тысяч потребители и 120 юридических абонентов были без света. Энергетики уже возобновили электроснабжение, кроме поврежденного дома.