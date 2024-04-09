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Удар по Полтавской области 8 апреля. Количество пострадавших возросло, среди них есть дети

Полтава, Вторник 09 апреля 2024 14:13
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Удар по Полтавской области 8 апреля. Количество пострадавших возросло, среди них есть дети Фото: в Полтавской области количество пострадавших выросло до 16 (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталья Юрченко

В Полтавской области возросло количество пострадавших в результате удара врага 8 апреля. Ранения получили 16 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Полтавской ОВА Филипа Пронина в Telegram.

По его словам, среди пострадавших есть четверо детей в возрасте от 5 до 11 лет. Несколько человек продолжают лечение в медучреждениях. Один из пострадавших в тяжелом состоянии, несколько травмированных в состоянии средней тяжести.

В общей сложности из-за вражеской атаки 9 тысяч потребители и 120 юридических абонентов были без света. Энергетики уже возобновили электроснабжение, кроме поврежденного дома.

Удар россиян по Полтавской области

Вечером 8 апреля в Полтавской общине раздались взрывы. В области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы ракетной атаки россиян.

Позже глава Полтавской ОВА Филипп Пронин заявил о попадании российских войск в жилой дом. По его словам, была частично разрушена кровля здания, возник пожар. Повреждены несколько соседних домов.

Добавим, что в эту ночь враг атаковал высоковольтную подстанцию в Полтавской области. Там возник пожар, никто не пострадал, но повреждено оборудование.

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