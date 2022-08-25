Удар по поезду в Чаплино: среди погибших и пострадавших железнодорожники

При этом в результате обстрела также пострадали четыре железнодорожника. Всего получили ранения 31 человек.

Напомним, россияне 24 августа нанесли ракетный удар по железнодорожной станции поселка Чаплино Днепропетровской области.

Россияне несколько раз атаковали Чаплино за сутки. Днем вражеская ракета уничтожила частный дом. Позже оккупанты еще раз атаковали населенный пункт - сначала одной ракетой, а потом еще тремя.

В результате удара погибли двое детей - 11 и 6 лет.

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