Удар по потягу в Чаплине: серед загиблих і постраждалих залізничники

При цьому в результаті обстрілу також постраждали чотири залізничники. Всього отримали поранення 31 людина.

Нагадавши, росіяни 24 серпня завдали ракетного удару по залізничній станції селища Чаплине Дніпропетровської області.

Росіяни кілька разів атакували Чаплине за добу. Вдень ворожа ракета знищила приватний будинок. Пізніше окупанти ще раз атакували населений пункт - спочатку однією ракетою, а потім ще трьома.

В результаті удару загинули двоє дітей - 11 і 6 років.

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