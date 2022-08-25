Удар по поезду в Чаплино: поисковые работы завершились, число жертв увеличилось

"11-летний мальчик погиб под завалами дома, еще один 6-летний ребенок - во время пожара в автомобиле возле железнодорожной станции", - написал он.

При этом в результате обстрела пострадал 31 человек.

Напомним, россияне 24 августа нанесли ракетный удар по железнодорожной станции поселка Чаплино Днепропетровской области.

Россияне несколько раз атаковали Чаплино за сутки. Днем вражеская ракета уничтожила частный дом. Позже оккупанты еще раз атаковали населенный пункт - сначала одной ракетой, а потом еще тремя.

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