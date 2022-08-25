Удар по потягу в Чаплине: пошукові роботи завершилися, кількість жертв збільшилася

"11-річний хлопчик загинув під завалами будинку, ще одна 6 - річна дитина - під час пожежі в автомобілі біля залізничної станції", - написав він.

При цьому в результаті обстрілу постраждала 31 людина.

Нагадаємо, росіяни 24 серпня завдали ракетного удару по залізничній станції селища Чаплине Дніпропетровської області.

Росіяни кілька разів атакували Чаплине за добу. Вдень ворожа ракета знищила приватний будинок. Пізніше окупанти ще раз атакували населений пункт - спочатку однією ракетою, а потім ще трьома.

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