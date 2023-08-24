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Удар по Дніпру в січні 2023 року. СБУ з'ясувала імена всіх причетних військових РФ

Фото: зруйнований будинок у Дніпрі (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Наталія Кава

Служба Безпеки України з'ясувала імена всіх військовослужбовців полку, який знищив будинок в Дніпрі в січні 2023 року.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів заступник очільника СБУ Сергій Наумюк.

За його словами, вдалось ідентифікувати імена військовослужбовців 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку РФ.

"Встановити вдалося командира, начальника штабу, штурманів і навіть інженера. Командиру полку Олегу Тимошину вже оголошено підозру", - сказав Наумюк.

Він зауважив, що майже всім росіянам зі списку загрожує довічне ув'язнення.

Варто зауважити, що Тимошин також віддавав наказ ударити по ТЦ в Кременчуці в червні минулого року.

Удар по Дніпру у січні 2023

Трагедія у Дніпрі сталася 14 січня. Під час масованої атаки РФ одна з ракет, як стверджують військові, на кшталт Х-22 потрапила в житлову багатоповерхівку в Дніпрі. Удар був настільки сильним, що один із прольотів будинку обвалився.

Як стало відомо, внаслідок атаки російських терористів 236 квартир було зруйновано так, що їх неможливо буде відновити.

Станом на 19 січня було відомо про 46 загиблих, серед них три дитини, і 75 поранених (серед них 13 дітей).

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