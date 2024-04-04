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Удар по пиццерии в Краматорске. Наводчик ракеты получил пожизненное заключение

Четверг 04 апреля 2024 14:24
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Удар по пиццерии в Краматорске. Наводчик ракеты получил пожизненное заключение Фото: предатель, наведший ракету на пиццерию в Краматорске, получил пожизненное заключение (gp.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Житель Краматорска, который навел вражеский "Искандер" по заведению пиццерии RIA PIZZA получил пожизненное заключение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

Как пишет пресс-служба, мужчина приговорен к пожизненному с конфискацией имущества за государственную измену.

Суд установил, что предатель, который работал на газотранспортном предприятии, был завербован представителем страны-террориста. 27 июня к осужденному обратился "начальник отделения разведки командования ВВ МВД "ДНР" с заданием по проверке информации о наличии украинских бойцов в пиццерии RIA PIZZA.

"Осужденный согласился на предложение. В центре города он заметил на парковке машины с военными номерами и самих военных в заведении питания. Мужчина записал два видео, которые сразу прислал собеседнику в мессенджер Telegram. Чтобы никто не заметил его заинтересованности локацией, все свои действия мужчина старательно скрывал от посторонних глаз", - добавляет пресс-служба.

Фото: предатель, наведший ракету на пиццерию в Краматорске, получил пожизненное заключение (gp.gov.ua)

Ракетный удар по пиццерии в Краматорске

27 июня российские террористы ударили по Краматорску Донецкой области двумя ракетами. Одна из них попала по центру города, в здание местной пиццерии, а вторая - по пригородному поселку Беленькое. В результате обстрела погибли 13 человек, 64 человека получили ранения.

Уже на следующий день, 28 июня, СБУ задержала агента спецслужб РФ, который скорректировал российский ракетный удар.

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