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Удар по Павлограду: пошкоджено залізничний вокзал, ряд потягів змінили маршрут

Фото: росіяни пошкодили залізничний вокзал у Павлограді (uz.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Російські війська сьогодні вночі, 30 липня, пошкодили залізничний вокзал у Павлограді Дніпропетровської області, також постраждала залізнична інфраструктура.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укрзалізниці".

"Вночі ворог вкотре атакував залізничну інфраструктуру на Дніпропетровщині. Постраждалих серед пасажирів або залізничників немає, всіх вдалося вчасно вивести в укриття", - зазначили в УЗ.

Повідомляється, що обстрілами пошкоджено вокзал у Павлограді, колії та контактну мережу.

"Вранці низка приміських поїздів прямує зміненим маршрутом. Пішли на це з міркувань безпеки та задля можливості оперативно відремонтувати ушкодження", - додали у компанії.

Які потяги змінили маршрути:

  • №6272 курсуватиме за маршрутом Варварівка – Лозова (замість Синельникове-1 – Лозова).
  • №6277 курсуватиме за маршрутом Лозова – Варварівка (замість Лозова – Дніпро).
  • №7010 курсуватиме за маршрутом Камʼянське – Орлівщина (замість Камʼянське - Краматорськ).
  • №6536 курсуватиме за маршрутом Запоріжжя-2- Синельникове-1 (замість Запоріжжя-2 – Лозова).

Удари РФ по Павлограду

Нагадаємо, що окупанти періодично атакують Павлоград Дніпропетровської області. Так, сьогодні вночі у місті пролунало кілька вибухів на тлі загрози ударних дронів. За словами глави Дніпропетровської ОВА, в результаті ворожого обстрілу понівечене транспортне підприємство, також виникло кілька пожеж.

Окрім того, в ніч на 19 липня і того ж ранку на Павлоград була здійснена наймасовіша атака, лунали вибухи за вибухом. Ворог бив по місту ракетами і безпілотниками.

Як уточнив глава ОВА Сергій Лисак, в результаті російських ударів спалахнули пожежі, були пошкоджені пожежна частина, промислові підприємства і п'ятиповерхова будівля.

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