Удар по Павлограду: поврежден железнодорожный вокзал, ряд поездов изменили маршрут

"Ночью враг в очередной раз атаковал железнодорожную инфраструктуру на Днепропетровщине. Пострадавших среди пассажиров или железнодорожников нет, всех удалось вовремя вывести в укрытие", - отметили в УЗ.

Сообщается, что обстрелами повреждены вокзал в Павлограде, пути и контактная сеть.

"Утром ряд пригородных поездов следует измененным маршрутом. Пошли на это из соображений безопасности и для возможности оперативно отремонтировать повреждения", - добавили в компании.

Какие поезда изменили маршруты: