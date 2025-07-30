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Удар по Павлограду: поврежден железнодорожный вокзал, ряд поездов изменили маршрут

Фото: россияне повредили железнодорожный вокзал в Павлограде (uz.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Российские войска сегодня ночью, 30 июля, повредили железнодорожный вокзал в Павлограде Днепропетровской области, также пострадала железнодорожная инфраструктура.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзализныци".

"Ночью враг в очередной раз атаковал железнодорожную инфраструктуру на Днепропетровщине. Пострадавших среди пассажиров или железнодорожников нет, всех удалось вовремя вывести в укрытие", - отметили в УЗ.

Сообщается, что обстрелами повреждены вокзал в Павлограде, пути и контактная сеть.

"Утром ряд пригородных поездов следует измененным маршрутом. Пошли на это из соображений безопасности и для возможности оперативно отремонтировать повреждения", - добавили в компании.

Какие поезда изменили маршруты:

  • №6272 будет курсировать по маршруту Варваровка - Лозовая (вместо Синельниково-1 - Лозовая).
  • №6277 будет курсировать по маршруту Лозовая - Варваровка (вместо Лозовая - Днепр).
  • №7010 будет курсировать по маршруту Каменское - Орловщина (вместо Каменское - Краматорск).
  • №6536 будет курсировать по маршруту Запорожье-2- Синельниково-1 (вместо Запорожье-2 - Лозовая).

 

Удары РФ по Павлограду

Напомним, что оккупанты периодически атакуют Павлоград Днепропетровской области. Так, сегодня ночью в городе прозвучало несколько взрывов на фоне угрозы ударных дронов. По словам главы Днепропетровской ОГА, в результате вражеского обстрела изуродовано транспортное предприятие, также возникло несколько пожаров.

Кроме того, в ночь на 19 июля и в то же утро на Павлоград была осуществлена самая массовая атака, раздавались взрыв за взрывом. Враг бил по городу ракетами и беспилотниками.

Как уточнил глава ОГА Сергей Лысак, в результате российских ударов вспыхнули пожары, были повреждены пожарная часть, промышленные предприятия и пятиэтажное здание.

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