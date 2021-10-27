Удар пандемии оказался сильнее, чем ожидалось ранее, - Международная организация труда

Потеря рабочего времени в 2021 году из-за пандемии будет значительно выше, чем предполагалось ранее. Разные скорости восстановления в развитых и развивающихся странах угрожают мировой экономике в целом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на последний отчет Международной организации труда ( МОТ ).

В настоящее время МОТ прогнозирует, что количество рабочих часов в мире в 2021 году будет на 4,3% ниже допандемического уровня (четвертый квартал 2019 года), что эквивалентно 125 млн рабочих мест с полной занятостью. Это резкий пересмотр июньского прогноза МОТ о 3,5% или 100 млн рабочих мест с полной занятостью.

В третьем квартале 2021 года общее количество отработанных часов в странах с высоким уровнем дохода было на 3,6% ниже, чем в четвертом квартале 2019 года. В отличие от этого разрыв в странах с низким уровнем дохода составил 5,7%, а в странах с уровнем дохода ниже среднего на 7,3%.

С региональной точки зрения, Европа и Центральная Азия испытали наименьшую потерю рабочего времени по сравнению с уровнем до пандемии (2,5%). Далее следуют Азиатско-Тихоокеанский регион с показателем 4,6%. В Африке, Северной и Южной Америке и арабских государствах этот показатель снизился на 5,6, 5,4 и 6,5% соответственно.

Как отметили в МОТ, расхождение во многом обусловлено значительными различиями в развертывании вакцинации и пакетов фискальных стимулов.

"Текущая траектория роста рынков труда застопорилась с появлением серьезных рисков ухудшения ситуации, и наблюдается большое расхождение между развитыми и развивающимися странами. Крайне неравномерное распределение вакцин и финансовые возможности являются движущей силой этих тенденций, и обе эти тенденции необходимо срочно устранять", - сказал генеральный директор МОТ Гай Райдер.