МВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики в 2021 году

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост мировой экономики в 2021 году на уровне 5,9 %. По сравнению с июлем прогноз ухудшен на 0,1 п.п. (с 6,0%)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обзор МВФ World Economic Outlook за октябрь 2021 года.

Согласно прогнозу, в 2022 году мировой ВВП вырастет на 4,9%. Прогнгоз сохранен на прежнем уровне.

Как отметила главный экономист МВФ Гита Гопинат, "глобальное восстановление продолжается, но его динамика ослабла из-за пандемии".

По ее словам, в связи с вариантом вируса Delta зарегистрированное число погибших от COVID-19 выросло почти до 5 миллионов, а риски для здоровья многочисленны, что сдерживает полный возврат к нормальной жизни.

"Вспышки пандемии в важнейших звеньях глобальных цепочек поставок привели к более длительным, чем ожидалось, перебоям в поставках, подпитывая инфляцию во многих странах. В целом риски для экономических перспектив увеличились, а политические компромиссы стали более сложными", - сказала она.

Согласно прогнозу, перспективы для группы развивающихся стран с низкими доходами значительно омрачились из-за ухудшения динамики пандемии.

Ожидается, что совокупный объем производства для группы с развитой экономикой вернется к траектории допандемической тенденции в 2022 году и превысит его на 0,9% в 2024 году. В отличие от этого, совокупный объем производства для группы стран с формирующимся рынком и развивающихся стран (за исключением Китая), как ожидается, останется на уровне 5,5% ниже предпандемического прогноза в 2024 году, что приведет к еще большему снижению уровня их жизни.

Как отметила Гопинат, эти расхождения являются следствием большого разрыва в вакцинации и значительных различий в политической поддержке. В то время как почти 60% населения в странах с развитой экономикой полностью вакцинированы, а некоторые в настоящее время получают ревакцинацию, около 96% населения в странах с низким уровнем дохода остаются невакцинированными. Кроме того, многие страны с формирующимся рынком и развивающиеся страны, столкнувшись с более жесткими условиями финансирования и повышенным риском ослабления инфляционных ожиданий, быстрее прекращают поддержку, несмотря на более значительное сокращение производства.

По ее словам, перебои в поставках представляют собой еще одну проблему. С одной стороны, вспышки пандемии и изменения климата привели к нехватке основных ресурсов и снижению производственной активности в нескольких странах. С другой стороны, эта нехватка предложения, наряду с высвобождением отложенного спроса и восстановлением цен на сырьевые товары, вызвала быстрый рост инфляции потребительских цен, например, в США, Германии и многих странах с формирующимся рынком и развивающихся странах. Цены на продукты питания выросли больше всего в странах с низкими доходами, где проблема отсутствия продовольственной безопасности стоит особенно остро, увеличивая бремя бедных домохозяйств и повышая риск социальных волнений.