Удар по п'ятиповерхівці в Запоріжжі: кількість жертв росте, під завалами ще є люди

Кількість загиблих та постраждалих внаслідок удару Росії по п'ятиповерхівці у Запоріжжі продовжує рости. Під завалами досі перебувають люди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram співголови Ради оборони Запорізької області Івана Федорова.
Награзі кількість загиблих внаслідок авіаударів по Запоріжжю зросла до восьми людей. Серед них - троє дітей.
Ще 16 людей поранені, серед них також троє дітей.
Двоє постраждалих у тяжкому стані, більшість інших - у стані середньої тяжкості.
Доля ще 12 людей залишається невідомою. Пошуково-рятувальні роботи тривають.
Нагадаємо, вранці 10 жовтня росіяни атакували Запоріжжя, де влучили в п'ятиповерховий житловий будинок. Є загиблі та постраждалі, під завалами є люди.
Внаслідок прямого влучання частково зруйновано під'їзд п'ятиповерхівки: конструкції обвалилися на рівні другого поверху. Пошкоджено й інші житлові будинки поблизу.