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Удар по п'ятиповерхівці в Запоріжжі: кількість жертв росте, під завалами ще є люди

10:41 10.10.2026 Сб
1 хв
aimg Тетяна Степанова
Фото: у Запоріжжі росте кількість жертв через удар РФ по п'ятиповерхівці (t.me/zoda_gov_ua)

Кількість загиблих та постраждалих внаслідок удару Росії по п'ятиповерхівці у Запоріжжі продовжує рости. Під завалами досі перебувають люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram співголови Ради оборони Запорізької області Івана Федорова.

Награзі кількість загиблих внаслідок авіаударів по Запоріжжю зросла до восьми людей. Серед них - троє дітей.

Ще 16 людей поранені, серед них також троє дітей.

Двоє постраждалих у тяжкому стані, більшість інших - у стані середньої тяжкості.

Доля ще 12 людей залишається невідомою. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Удар по Запоріжжю

Нагадаємо, вранці 10 жовтня росіяни атакували Запоріжжя, де влучили в п'ятиповерховий житловий будинок. Є загиблі та постраждалі, під завалами є люди.

Внаслідок прямого влучання частково зруйновано під'їзд п'ятиповерхівки: конструкції обвалилися на рівні другого поверху. Пошкоджено й інші житлові будинки поблизу.

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ЗапоріжжяВійна в Україні