Удар по п'ятиповерхівці в Запоріжжі: кількість жертв росте, під завалами ще є люди

Награзі кількість загиблих внаслідок авіаударів по Запоріжжю зросла до восьми людей. Серед них - троє дітей.

Ще 16 людей поранені, серед них також троє дітей.

Двоє постраждалих у тяжкому стані, більшість інших - у стані середньої тяжкості.

Доля ще 12 людей залишається невідомою. Пошуково-рятувальні роботи тривають.