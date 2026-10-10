Удар по пятиэтажке в Запорожье: количество жертв растет, под завалами еще есть люди

Удар по Запорожью

Напомним, утром 10 октября россияне атаковали Запорожье, где попали в пятиэтажный жилой дом. Есть погибшие и пострадавшие, под завалами люди.

В результате прямого попадания частично разрушен подъезд пятиэтажки: конструкции обрушились на уровне второго этажа. Повреждены и другие жилые дома вблизи.