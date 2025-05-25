Удар по п'ятиповерхівці в Миколаєві: кількість жертв зросла

Атака на Миколаїв

У Миколаєві внаслідок нічної атаки БпЛА сталося влучання в п’ятиповерховий житловий будинок.

За даними рятувальників, зруйновано два поверхи, інші - пошкоджено. З-під завалів відразу врятували двох жінок, одну було госпіталізовано у важкому стані, з іншою працюють психологи.

Однак станом на шосту ранку було деблоковано тіло загиблого чоловіка 1948 року народження.

Детальніше про атаку росіян на Миколаїв та наслідки можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Масована повітряна атака РФ на Україну 25 травня

Нагадаємо, що цієї ночі російські окупанти черговий раз завдали по території України масованого комбінованого повітряного удару.

Ворог бив ракетами різних типів, а також - дронами-камікадзе. Зауважимо, що ця атака стала другою поспіль після вчорашнього масованого обстрілу.

РБК-Україна в окремому матеріалі зібрало усі деталі про комбіновану повітряну атаку РФ у ніч проти 25 травня.

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