После российского удара по жилому дому в Дымере Киевской области 14 человек не выходят на связь. Поисково-спасательная операция продолжается.

"С утра продолжается поисково-спасательная операция в Дымере в Киевской области. Девять человек уже эвакуировали и локализовали пожар. Но к сожалению, под завалами еще могут быть люди: 14 человек не выходят на связь", - сообщил Зеленский.

Также президент сообщил о раненом ребенке в результате российского удара КАБами по жилым домам в Запорожье.

Всего в течение недели Россия атаковала 20 регионов Украины, выпустив около 2700 дронов, почти 1460 авиабомб и 165 ракет разных типов. Значительная часть из них - баллистика, в частности северокорейская, которую россияне постоянно помогают Пхеньяну модернизировать, чтобы она была точнее.

"На фоне этого особенно сложно понять задержки в поставках антибаллистики для Украины. Нужно усиливать нашу защиту. Очень важно, чтобы Америка разрешила передачу ракет в Patriot, которые уже оплачены партнерами в рамках PURL. И также важно продолжать взносы в программу PURL, которая является нашим главным источником антибаллистики", - подчеркнул Зеленский.