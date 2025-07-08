Удар по "Охматдиту": ГУР назвало ім’я офіцера РФ, який готував атаку на лікарню

ГУР оприлюднило дані воєнного злочинця, причетного до ракетного удару по Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" у Києві.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки України.
Сьогодні, у річницю трагедії, розвідка викрила майора ЗС РФ Дениса Алєксєєвіча Шейнова - начальника спеціальної інженерної служби 121-го важкого бомбардувального авіаційного полку 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії.
Саме цей підрозділ безпосередньо залучений до підготовки терористичної атаки на медичний заклад, де у момент удару лікувалося 627 дітей.
За своїми обов’язками Шейнов відповідав за технічну підготовку крилатих ракет повітряного базування Х-101, які використовували літаки стратегічної авіації для нанесення ударів.
Майор Шейнов народився 30 січня 1978 року в Саратові. Має паспорт серії 6302 №906672, виданий у 2002 році у Кіровському районі міста Саратов.
Він випускник Саратовського вищого військового інженерного командного училища ракетних військ.
У 2018 році Шейнов перебував у Сирії, де виконував так звані спеціальні завдання.
За час служби його нагородили медалями "За воинскую доблесть" II ступеня (2000), "За отличие в военной службе" I ступеня (2015) та медаллю "Участнику военной операции в Сирии" (2019).
Особисте життя майора також відоме: він одружений із Єленою Михайлівною Шабаловою, народженою 30 квітня 1976 року, має сина та доньку. Постійне місце проживання родини - місто Саратов, вулиця Батавіна, будинок 12, квартира 266.
Нагадаємо, 8 липня Росія завдала масованого ракетного удару по Україні. Зокрема, російські терористи атакували Київ, де під удар потрапила дитяча лікарня "Охматдит".
Внаслідок російської атаки загинули дві людини, за медичною допомогою звернулося 32 поранених. Також було госпіталізовано з травмами вісім дітей.
9 липня, Кабмін прийняв рішення розпочати роботи з відновлення будівлі "Охматдиту"після атаки найближчим часом. На це виділили 100 млн гривень.
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