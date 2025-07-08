Удар по "Охматдету": ГУР назвало имя офицера РФ, который готовил атаку на больницу

Сегодня, в годовщину трагедии, разведка разоблачила майора ВС РФ Дениса Алексеевича Шейнова - начальника специальной инженерной службы 121-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии.

Именно это подразделение непосредственно привлечено к подготовке террористической атаки на медицинское учреждение, где в момент удара лечилось 627 детей.

По своим обязанностям Шейнов отвечал за техническую подготовку крылатых ракет воздушного базирования Х-101, которые использовали самолеты стратегической авиации для нанесения ударов.

Что известно

Майор Шейнов родился 30 января 1978 года в Саратове. Имеет паспорт серии 6302 №906672, выданный в 2002 году в Кировском районе города Саратов.

Он выпускник Саратовского высшего военного инженерного командного училища ракетных войск.

В 2018 году Шейнов находился в Сирии, где выполнял так называемые специальные задачи.

За время службы его наградили медалями "За воинскую доблесть" II степени (2000), "За отличие в военной службе" I степени (2015) и медалью "Участнику военной операции в Сирии" (2019).

Фото: Шейнов и его семья (t.me/DIUkraine)

Личная жизнь майора также известна: он женат на Елене Михайловне Шабаловой, рожденной 30 апреля 1976 года, имеет сына и дочь. Постоянное место жительства семьи - город Саратов, улица Батавина, дом 12, квартира 266.