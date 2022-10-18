Удар по одному із сіл у Сумській області: в ОВА розповіли подробиці

Російські війська сьогодні завдали удару по одному із сіл Сумської області. Ворог направив снаряди в людне місце, внаслідок чого загинуло двоє людей, ще один отримав поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВ Дмитра Живицького.
За словами Живицького, російські війська вдарили по центру села, коли там було багато людей.
"Близько 10 прильотів із ствольної артилерії, біля магазинів, якраз у той час, коли там було людно. Двоє людей загинули на місці. Ще один чоловік їхав центром села під час обстрілу на мотоциклі. Він поранений, забрала швидка. У селі пошкоджені будинки. та амбулаторія", - зазначив Живицький.
Нагадаємо, у вівторок, 18 жовтня, вранці російські окупанти завдали ракетних ударів по Києву. Пізніше стало відомо, що внаслідок обстрілу загинули троє людей. Ракета потрапила до об'єкту критичної інфраструктури на Лівому березі столиці.
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