Удар по одному из сел в Сумской области: в ОВА рассказали подробности

Российские войска сегодня нанесли удар по одному из сел Сумской области. Враг направил снаряды в людное место, вследствие чего погибли два человека, еще один получил ранения.

По словам Живицкого, российские войска ударили по центру села в то время, когда там было много людей.

"Около 10 прилетов из ствольной артиллерии, возле магазинов, как раз в то время, когда там было людно. Два человека погибли на месте. Еще один мужчина ехал по центру села при обстреле на мотоцикле. Он ранен, забрала скорая. В селе повреждены дома и амбулатория", - отметил Живицкий.