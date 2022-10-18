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Удар по одному из сел в Сумской области: в ОВА рассказали подробности

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Сумы, Вторник 18 октября 2022 16:23
Удар по одному из сел в Сумской области: в ОВА рассказали подробности Фото: россияне обстреляли одно из сел Сумской области (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска сегодня нанесли удар по одному из сел Сумской области. Враг направил снаряды в людное место, вследствие чего погибли два человека, еще один получил ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

По словам Живицкого, российские войска ударили по центру села в то время, когда там было много людей.

"Около 10 прилетов из ствольной артиллерии, возле магазинов, как раз в то время, когда там было людно. Два человека погибли на месте. Еще один мужчина ехал по центру села при обстреле на мотоцикле. Он ранен, забрала скорая. В селе повреждены дома и амбулатория", - отметил Живицкий.

Напомним, во вторник, 18 октября, утром российские оккупанты нанесли ракетные удары по Киеву. Позже стало известно, что в результате обстрела погибли трое людей. Ракета попала в объект критической инфраструктуры на Левом берегу столицы.

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Сумская область
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