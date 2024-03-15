Удар по Одесі: травмовано 20 осіб, пʼятеро з них - рятувальники, ще один загинув

В Одесі внаслідок ракетного удару поранені 20 людей. Серед травмованих - п'ятеро співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Як зазначається, внаслідок ракетного удару загинув рятувальник. Всім постраждалим надається медична допомога.

Рятувальники повідомили, що ракетним ударом також пошкоджено 10 приватних будинків, СТО, газопровід низького тиску та два пожежно-рятувальні автомобілі.

Наразі тривають роботи щодо ліквідації пожежі газопроводу та приватного будинку. Вогонь охопив 120 квадратних метрів.

На місці працюють 50 рятувальників та вісім одиниць техніки ДСНС.

Фото: в Одесі внаслідок обстрілу постраждали 20 людей (t.me/dsns_telegram)

Що відомо про обстріл Одеси

Сьогодні після 11:00 в Одесі пролунали вибухи. На тлі цього оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух ракет у напрямку Одеси, а також про загрозу ударів балістики для південних областей.

Пізніше місцева влада підтвердила, що росіяни завдали ракетного удару по Одесі. Рятувальники приїхали на місце удару для ліквідації наслідків. Під час проведення робіт ворог повторно завдав ракетного удару.

За даними Одеської ОВА, внаслідок російської ракетної атаки загинули фельдшер та рятувальник.