"Удар" об обысках: власть бьет по европейскому пути Украины

"Команда на проведение поступила с Банковой. Цель - запугать и дискредитировать Виталия Кличко и партию "УДАР". Эти действия правоохранительных органов напоминают времена Януковича. Власть снова прибегает к репрессиям и преследованиям политических оппонентов", - говорится в заявлении.

В "Ударе" призвали власть прекратить незаконные действия, ведь они могут уменьшить шансы Украины на вступление в ЕС и НАТО.

"Такой беспредел получит оценку наших международных партнеров. "Маски-шо" не согласуются с требованиями предоставить Украине членство в ЕС и НАТО. Двигаться в Европу методами Януковича абсурдно. Власть хочет ударить по "УДАРу", а бьет по европейскому пути Украины. Призываем прекратить репрессии", - подчеркнули в заявлении.

В обращении также указано, что причиной атаки в партии считают встречу Кличко с высокопоставленными чиновниками США и призыв к местным лидерам объединяться.