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"Удар" про обшуки: влада б’є по європейському шляху України

Автор: РБК-Україна

В партії "Удар" вважають масові обшуки у столиці тиском та спробою дискредитації Віталія Кличка і його партії.

Про це йдеться в заяві партії на сторінці у Facebook.

"Команда на проведення надійшла з Банкової. Мета - залякати і дискредитувати Віталія Кличка та партію "Удар". Ці дії правоохоронних органів нагадують часи Януковича. Влада знову вдається до репресій та переслідувань політичних опонентів", - йдеться у заяві.

В "Ударі" закликали владу припинити незаконні дії, адже вони можуть зменшити шанси України на вступ до ЄС та НАТО.

"Таке беззаконня отримає оцінку наших міжнародних партнерів. «Маски шоу» не узгоджуються з вимогами надати Україні членство в ЄС та НАТО. Рухатись в Європу методами Януковича абсурдно. Влада хоче вдарити по "Удару", а б’є по європейському шляху України. Закликаємо припинити репресії", - наголосили в заяві.

У зверненні також зазначено, що причиною атаки у партії вважають зустріч Кличка з високопосадовцями США та заклик до місцевих лідерів об’єднуватись.

Нагадаємо, раніше голова виконкому партії "Удар" Артур Палатний заявив, що масові обшуки в столиці - це тиск з боку Банкової на мера Києва Віталія Кличка та його партію "Удар".

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