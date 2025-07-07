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Удар по обласному ТЦК у Запоріжжі: серед постраждалих - військовослужбовці роти охорони

Фото: наслідки обстрілу Запоріжжя (t.me/dsns_telegram)
Автор: Сергій Пишкін

Внаслідок удару по території Запорізького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) постраждали військовослужбовці роти охорони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Запорізького обласного ТЦК та СП.

"Постраждалі – військовослужбовці роти охорони. Саме ті, хто переведений за висновками ВЛК з бойових підрозділів. Саме ті, хто воював з окупантом на передовій. Двох військовослужбовців госпіталізовано у стані середньої тяжкості", - пише обласний ТЦК та СП. 

Зокрема поранення різного ступеня тяжкості отримали 14 цивільних.

Внаслідок атаки були пошкоджені приватні житлові будинки та автомобілі. 

 

Обстріл Запоріжжя 7 липня

Зранку російські терористи атакували Харків та Запоріжжя ударними безпілотниками. Під удар потрапили обласні ТЦК.

У Запоріжжі удар дрона був зафіксований поблизу обласного ТЦК, внаслідок чого поранення отримали військові. На місцях працюють екстрені служби.Також серед атакованих об’єктів - будівля одного з університетів, у якій, загорівся дах.

Детальніше про атаку ворога на Запоріжжя - у матеріалі РБК-Україна.

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Запорізька областьТЦК