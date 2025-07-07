Удар по обласному ТЦК у Запоріжжі: серед постраждалих - військовослужбовці роти охорони

Внаслідок удару по території Запорізького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) постраждали військовослужбовці роти охорони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Запорізького обласного ТЦК та СП.
"Постраждалі – військовослужбовці роти охорони. Саме ті, хто переведений за висновками ВЛК з бойових підрозділів. Саме ті, хто воював з окупантом на передовій. Двох військовослужбовців госпіталізовано у стані середньої тяжкості", - пише обласний ТЦК та СП.
Зокрема поранення різного ступеня тяжкості отримали 14 цивільних.
Внаслідок атаки були пошкоджені приватні житлові будинки та автомобілі.
Зранку російські терористи атакували Харків та Запоріжжя ударними безпілотниками. Під удар потрапили обласні ТЦК.
У Запоріжжі удар дрона був зафіксований поблизу обласного ТЦК, внаслідок чого поранення отримали військові. На місцях працюють екстрені служби.Також серед атакованих об’єктів - будівля одного з університетів, у якій, загорівся дах.
Детальніше про атаку ворога на Запоріжжя - у матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.