Удар по обласному ТЦК у Запоріжжі: серед постраждалих - військовослужбовці роти охорони

Обстріл Запоріжжя 7 липня

Зранку російські терористи атакували Харків та Запоріжжя ударними безпілотниками. Під удар потрапили обласні ТЦК.

У Запоріжжі удар дрона був зафіксований поблизу обласного ТЦК, внаслідок чого поранення отримали військові. На місцях працюють екстрені служби.Також серед атакованих об’єктів - будівля одного з університетів, у якій, загорівся дах.

Детальніше про атаку ворога на Запоріжжя - у матеріалі РБК-Україна.

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