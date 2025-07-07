Удар по областному ТЦК в Запорожье: среди пострадавших - военнослужащие роты охраны

"Пострадавшие - военнослужащие роты охраны. Именно те, кто переведен по заключению ВВК из боевых подразделений. Именно те, кто воевал с оккупантом на передовой. Двое военнослужащих госпитализированы в состоянии средней тяжести", - пишет областной ТЦК и СП.

В частности ранения различной степени тяжести получили 14 гражданских.

В результате атаки были повреждены частные жилые дома и автомобили.